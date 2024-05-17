Депутат пропонує закріпити у Податковому кодексі "податок на бездітність"

Відповідний законопроєкт №11264 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо створення передумов для покращення демографічної ситуації в Україні" зареєстрований у Верховній Раді.

Згідно із документом, громадяни України віком від 21 до 58 років платитимуть податок доти, доки не буде проведено демографічну реформу.

Сам податок складе 1,5% для бездітних, 1% для тих, хто має 1 дитину, 0,5% тих, хто має 2 дітей.

Відсоток же вираховуватиметься від усіх доходів, отриманих у грошовій формі, крім коштів, отриманих фізособами-підприємцями, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, а також доходів працівників правоохоронних органів та військових.

Податок не поширюватиметься на осіб, які мають трьох і більше дітей, осіб з безпліддям, порушеною репродуктивною функцією, підтвердженою медичними документами не рідше ніж 1 раз на 2 роки, а також інваліди 1 групи.

Не сплачуватимуть податки з волонтерської діяльності, благодійної допомоги з доходу від погашення держоблігацій, повернення депозитів та продажу майна.

Також не будуть предметом оподаткування кошти, одержані від міжнародних організацій.

Законодавчу ініціативу свого колеги вже встиг прокоментувати голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він нагадав, що податок на бездітних існував в різні часи в Римі, фашистській Італії, комуністичній Польщі і, безперечно, в СРСР з 1941 року до самого кінця імперії. В народі він звався "податком на яйця", враховуючи нерівний податковий статус жінок і чоловіків.

"Напевно, надихнувшись саме цими історичними прикладами колега Гривко зареєстрував свій резонансний законопроект, яким прагне покращити нашу демографію у такий суперечливий спосіб як оподаткування бездітних, або, можливо, зробити автора ще більш відомим всій країні своїми ініціативами", - переконаний Гетманцев.

Він додав, що шансів на прийняття цього законопроєкту у сесійній залі Верховної Ради немає

"А ось шанси поповнити колекцію гротескних законодавчих ініціатив девʼятого скликання ВР є", - зауважив Гетманцев.

Після суспільного розголосу Сергій Гривко повідомив, що відкликає свій законопроєкт.

"Шановні громадяни та друзі. Законопроект 11264 щодо поліпшення демографічної ситуації відкликаю. Ціную, хто висловився аргументовано і вибачаюсь перед тими у кого цей законопроект визвав негатив. Хоча досвід такий був в світі і приносив ефективність. Якщо суспільство проти навіть обговорити цю концепцію, то його відкликаю", – написав він.