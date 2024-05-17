Я пишаюсь, що я президент України: Зеленський прокоментував своє президенство

Про це глава держави сказав в інтерв’ю агентству Reuters, оприлюдненому у вівторок, 21 травня.

Так, журналіст запитав у Зеленського, як на його думку він впорався зі своєю роботою, на що той відповів: "Мої п’ять років ще не закінчилися, через воєнний стан вони продовжуються".

"Я не можу оцінювати свою діяльність. Це просто не дуже етично. Я думаю, що погляд завжди справедливий десь збоку. Я не буду сперечатися з цим поглядом і не збираюся. Справедливість – вона завжди десь посередині", – додав Зеленський.

Він додав, що радий бути президентом такого народу, який не "обернувся спиною", "нікуди не побіг" і прийняв виклики, які йому випали.

"Я пишаюсь, що я президент України. Ось моє відношення до всіх цих п’яти років", – резюмував Зеленський.