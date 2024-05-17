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ТЦК та СП можуть позбавити права накладати штрафи на ухилянтів

22.05.2024 / 13:19
Народний депутат Анатолій Бурміч зареєстрував у Раді законопроєкт, яким пропонує позбавити права ТЦК розглядати справи про порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку, а також позбавити ТЦК права накладати штрафи.

Про це йдеться у законопроєкті №11272, пише УНН.

Відповідно до законопроєкту, який зареєстрував колишній член фракції "ОПЗЖ" Анатолій Бурміч, пропонується виключити норму Кодексу України про адміністративні правопорушення, за якою ТЦК розглядають справи про порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про зіпсуття військово-облікових документів чи втрату їх з необережності.

Також планується скасувати норму, за якою від імені ТЦК розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники ТЦК.

Передбачається, що такі справи повинні розглядатися у судовому порядку.

ТЦК, Бурміч
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