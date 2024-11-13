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Винницький: МОН позбавило низку закладів вищої освіти ліцензій на провадження освітньої діяльності

27.11.2024 / 10:12
З університетів відрахували майже 23,5 тис. студентів-чоловіків віком понад 30 років через неуспішність у навчанні, неявку та інші причини.

Про це у Фейсбуці написав заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький, передає Укрінформ.

"За період квітень-серпень 2024 р. із закладів вищої освіти України відраховано 23448 здобувачів освіти чоловічої статі віком 30+. Причини відрахування - неуспішність, неявка на заняттях, інше. Безпосередньо за результатами перевірок ДСЯО відраховано 5805 здобувачів, решта - за результатами роботи внутрішніх систем забезпечення якості освіти самих університетів", - написав Винницький.

Як зазначив заступник міністра, "очевидно, що відраховані це ті "студенти", які насправді не планували бути студентами, а хотіли використати цей статус для уникнення інших обов'язків".

Винницький додав, що за поданням Державної служби якості освіти Національна поліція України відкрила 8 кримінальних проваджень щодо посадових осіб закладів вищої освіти.

Окрім цього, за його словами, МОН позбавило низку закладів вищої освіти ліцензій на провадження освітньої діяльності. Водночас заступник міністра не назвав кількість ЗВО, які були позбавлені ліцензій, зауваживши, що "географія випадків дуже широка: від Запоріжжя до Ужгорода, від Миколаєва до Львова".

"Ми продовжуємо боротьбу із недоброчесними ділками, які дискредитують вищу освіту своїми фейковими "закладами", які в 2023-2024 масово зараховували чоловіків призовного віку (особливо віком 30+ і часто в порушення ліцензійних обсягів), абсолютно публічно заявляючи про свої розцінки за такі дії", - підкреслив він.

МОН, Винницький
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