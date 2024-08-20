Войти | Зарегистрироваться
06:26

суббота,
24 августа
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

МОН: 4 тисячі дітей з ТОТ вступили до українських закладів вищої освіти

23.08.2024 / 12:16
До українських закладів вищої освіти у 2024 році вступили понад 4 тисячі абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький на брифінгу.

"Це насправді дуже важлива цифра, тому що це 4 тисячі дітей, які виявили бажання в умовах перебування в окупації, навчатися в українських закладах вищої освіти. Беручи до уваги, який тиск на них здійснюється, щоб вступати в російські заклади, нам здається, що просто кожен з цих дітей – це величезний скарб, яким ми маємо дорожити", – сказав він.

Він зазначив, що всього в цьому році 69 тисяч студентів отримали бюджетні місця.

МОН, Винницький
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
23 августа
22 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.