МОН: 4 тисячі дітей з ТОТ вступили до українських закладів вищої освіти

Про це повідомив заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький на брифінгу.

"Це насправді дуже важлива цифра, тому що це 4 тисячі дітей, які виявили бажання в умовах перебування в окупації, навчатися в українських закладах вищої освіти. Беручи до уваги, який тиск на них здійснюється, щоб вступати в російські заклади, нам здається, що просто кожен з цих дітей – це величезний скарб, яким ми маємо дорожити", – сказав він.

Він зазначив, що всього в цьому році 69 тисяч студентів отримали бюджетні місця.