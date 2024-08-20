МОН: 4 тисячі дітей з ТОТ вступили до українських закладів вищої освіти

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17:27
Сікорський: Україна - велика країна, тому під її впливом зміниться Європейський Союз
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14:21
Представниця Пентагону пояснила, чому США утримуються від оцінки наступу ЗСУ на Курщині
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17:27
BILD: Є припущення, що путін може використати наступ ЗСУ у Курській області, щоб призвати на службу більше росіян
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14:21
Сійярто: Незважаючи на заходи і недбалість Києва і Брюсселя постачання російської нафти в Угорщину буде
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Боррель: Зняття обмежень для України на застосування західного озброєння врятує життя людей
- 17:27
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Онлайн-кассы: Новые возможности для современного бизнеса06.08.2024 / 02:00Проведение платежей через кассы при расчетах за товары и услуги - требование законодательства Украины как для физических, так и для юридических лиц. При этом у предпринимателей есть выбор - использовать традиционные кассовые аппараты либо предпочесть онлайн ПО или программные регистраторы расчетных операций.
Як проросійський бізнесмен Поліщук, який знищив стратегічний радіопередавальний центр у Броварах, свою честь та гідність захищав02.08.2024 / 15:38Последние новости рубрики
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16:25
Рада ратифікувала угоду між Україною та Південною Кореєю щодо реалізації програми з розширення рухомого складу Укрзалізниці
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Мінекономіки прогнозує пожвавлення торгівлі між Україною та Великою Британією
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16:25
Добові обсяги постачань палива з-за кордону в Україну у серпні зросли на 30%, - ЗМІ
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НАДПУ: Фінансове навантаження на підприємства в частині додаткових логістичних витрат може мати катастрофічні наслідки
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Експерт: Всі великі схеми ухилення від податків передбачають порушення законів, а тому вимагають "криш"
- 16:25
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Подборка топовых холодильников с системой сухой заморозки12.07.2024 / 00:58Технология No Frost защищает внутренний отсек холодильника от образования наледи. Система вентиляторов, расположенных за задней стенкой, принудительно нагнетает воздух в течение всего дня, и поддерживает оптимальный микроклимат в помещении. Благодаря этому можно забыть об утомительной разморозке, проблемах с перегревом двигателя, испорченных продуктах в результате скачков температуры. Далее рассказываем о самых популярных холодильниках с системой сухой заморозки.
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