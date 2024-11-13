Войти | Зарегистрироваться
09:25

понедельник,
02 декабря
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

У МОН розповіли про нові іспити для аспірантів та магістрів

01.12.2024 / 13:15
Вступна кампанія 2025 року передбачатиме іспит з методології наукових досліджень для аспірантів, а також з історії мистецтв - для магістрів мистецьких спеціальностей.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв'ю ZN.UA.

"Порівняно зі вступною кампанією-2024 суттєвих змін не буде. В нас з’явиться фахове вступне випробування з історії мистецтв для тих, хто вступає на мистецькі спеціальності до магістратури. Також з’явиться новий іспит для вступників до аспірантури, яким перевірятимуть знання з методології наукових досліджень", - зазначив він.

Винницький уточнив: як і торік, до аспірантури на денну форму прийматимуть тільки за державним замовленням, а на заочну чи вечірню - за контрактом.

"Це питання принципове, обумовлене не лише потребою боротьби з особами, які використовують аспірантуру не за призначенням. Інвестиція держави в аспірантуру — це прояв того, що ми дбаємо про майбутнє нашої вищої освіти, про оновлення її науково-педагогічних кадрів", - підкреслив заступник міністра.

Винницький
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
2 декабря
1 декабря
30 ноября
29 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.