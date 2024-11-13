У МОН розповіли про нові іспити для аспірантів та магістрів

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв'ю ZN.UA.

"Порівняно зі вступною кампанією-2024 суттєвих змін не буде. В нас з’явиться фахове вступне випробування з історії мистецтв для тих, хто вступає на мистецькі спеціальності до магістратури. Також з’явиться новий іспит для вступників до аспірантури, яким перевірятимуть знання з методології наукових досліджень", - зазначив він.

Винницький уточнив: як і торік, до аспірантури на денну форму прийматимуть тільки за державним замовленням, а на заочну чи вечірню - за контрактом.

"Це питання принципове, обумовлене не лише потребою боротьби з особами, які використовують аспірантуру не за призначенням. Інвестиція держави в аспірантуру — це прояв того, що ми дбаємо про майбутнє нашої вищої освіти, про оновлення її науково-педагогічних кадрів", - підкреслив заступник міністра.