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Кабмін дозволив бронювати співробітників курсів щодо безпілотників та тактичної медицини

01.12.2024 / 16:20
Кабінет міністрів дозволив бронювання від мобілізації співробітників курсів тактичної медицини. А також встановив вимоги для волонтерів, працівників курсів щодо безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядову постанову №1361.

Міністерство оборони зможе надавати бронь співробітникам підприємств та організацій, які проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації військовослужбовців з домомедичної допомоги (такмед). Але за виконання мінімальних умов.

Зокрема, для бронювання треба за 12 місяців до подання заяви провести щонайменше 96 курсів тактичної медицини за затвердженими програмами (Генштабом ЗСУ чи Міноборони). Або 24 курси з базовим рівнем на одного військовозобов'язаного.

Курси БПЛА та РЕБ

Для курсів з радіоелектронної боротьби - підготувати щонайменше 150 фахівців за календарний рік. А для курсів з безпілотників - не менше 100 пілотів БпЛА I та II класів (включаючи FPV) або по не менше 200 пілотів БпЛА I класу "мікро" (без FPV) на одного військовозобов'язаного.

Волонтери

Волонтери благодійних фондів, які виробляють та закуповують товари, надають послуги в інтересах ЗСУ та інших формувань, також можуть бути заброньовані. За умови, що обсяг допомоги становить не менше 10 млн гривень за 12 місяців на кожного військовозобов'язаного, який подається на бронь.

Як ще розширили список професій для бронювання

Згідно з постановою №1362, бронь можуть отримати протезисти, техніки-протезисти та інженери, а також механіки протезно-ортопедичних виробів. Умова - виконання не менше 50% норми робочого часу за три місяці перед бронюванням.

мобілізація, бронювання
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