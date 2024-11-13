Войти | Зарегистрироваться
11:01

вторник,
03 декабря
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Шмигаль провів зустріч із президентом Євроради, верховною представницею ЄС і комісаром з розширення

02.12.2024 / 09:10
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів у неділю зустріч із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою, верховною представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас і комісаром з розширення Мартою Кос, які прибули до Києва з візитом, та обговорив із ними питання євроінтеграції, оборонної підтримки і санкцій проти рф.

Про це повідомляється на урядовому порталі в неділю.

"Цей перший візит у перший день на нових посадах є жестом непохитної підтримки та солідарності керівництва Євросоюзу з нашою державою в боротьбі з російською тиранією", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що Україна потребує достатньої кількості зброї для перемоги, а не лише для стримування рф. Тому важливою темою розмови стало питання оборонної підтримки.

"Україна суттєво збільшила потужності оборонно-промислового комплексу. Слід забезпечити необхідні інвестиції, зокрема за прикладом данської моделі, щоб продовжити нарощування української оборонної спроможності", - наголосив він.

Сторони також обговорили важливі деталі до 15-го пакету санкцій Європейського Союзу проти рф. Як зазначив Шмигаль, Україна розраховує, що всі суверенні активи рф на території ЄС будуть конфісковані, а санкційний тиск на агресора надалі посилюватиметься. Такі рішення, за його словами, стануть сигналом для рф та решти світу, що союзники чітко налаштовані на перемогу нашої держави.

Учасники зустрічі також зосередилися на подальших кроках щодо євроінтеграції. Сторони обговорили інтеграцію України у внутрішній ринок ЄС на стадії переговорів, зокрема питання лібералізації торгівлі з ЄС. "Наша мета на період до вступу України до ЄС - максимально лібералізувати торгівлю на рівні не меншому, ніж чинні автономні торговельні преференції. Також, угода АСАА та режим внутрішнього ринку для послуг роумінгу мають стати пілотними проєктами повної правової інтеграції України в промисловому та телекомунікаційному секторах", - наголосив Шмигаль.

Каллас, Шмигаль, Кошта, Кос
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
3 декабря
2 декабря
1 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.