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Туск: Учасники переговорів щодо нового керівництва ЄС близькі до досягнення угоди

19.06.2024 / 14:21
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив упевненість, що остаточне рішення щодо призначення на ключові посади в ЄС буде ухвалене наступного тижня.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив під час візиту до Люксембургу, повідомляє TVN24.

Польський прем’єр зазначив, що він як учасник переговорів від імені ЄНП може запевнити, що учасники переговорів щодо нового керівництва ЄС близькі до досягнення угоди.

Як він додав, "дуже ймовірно, що Урсула фон дер Ляєн, Антоніу Кошта і Кая Каллас займуть ключові позиції".

"Я впевнений, що лідери приймуть формальне, остаточне рішення наступного тижня під час нашого офіційного засідання Європейської ради", – сказав Туск.

Він також підкреслив, що Європа "повинна взяти на себе спільну відповідальність за свою територію, за свої зовнішні кордони і за свою протиповітряну оборону".

Туск, Каллас, фон дер Ляєн, Кошта
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