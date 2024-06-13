Під час візиту путіна в російські регіони борт №1 супроводжують винищувачі, - росЗМІ

Про це пише російське Агентство.Новости.

Зазначається, що це перший візуально підтверджений випадок від початку війни, коли борт №1 супроводжують військові літаки під час візиту в російський регіон.

До цього винищувачі супроводжували путіна лише за кордоном. Зокрема, такі заходи безпеки застосовувалися під час польотів російського диктатора до білорусі, Казахстану, Узбекистану та ОАЕ.

Літак Су-30СМ - радянський і російський двомісний багатоцільовий винищувач покоління 4+. Розроблений на основі Су-27УБ. Літак призначений для завоювання переваги в повітрі, дальнього патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення та управління.