Дипломат: Страх перед "ескалацією" більше не впливає на прийняття рішень щодо російсько-української війни

Як пишуть Українські новини, таку думку висловила посол Естонії в Україні Аннелі Кольк в інтерв’ю "РБК-Україна".

Вона вважає, що страх перед "ескалацією" більше не впливає на прийняття рішень Заходом щодо російсько-української війни.

"Думаю, більше ні (не впливає. – Ред.). Зараз ми бачимо, що дедалі більше країн постачають "Патріоти" та інші системи ППО. Багато країн не обмежують Україну у використанні своєї зброї для атак на об'єкти на федеральній території Росії. Наразі ми бачимо, що США зняли всі ці обмеження", – зауважила Кольк.

Хоча Україні все ще забороняють атакувати західною зброєю цілі у глибині Росії через "ескалацію", посол зауважує, що два роки тому було важко уявити послаблення обмежень на використання зброї, наданої Заходом.

"Отже, цих погроз ескалації – їх більше немає. І я думаю, що Росія також дуже добре це розуміє", – сказала Кольк.