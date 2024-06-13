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Дипломат: Страх перед "ескалацією" більше не впливає на прийняття рішень щодо російсько-української війни

20.06.2024 / 12:16
Країни Заходу вже не мають страху "ескалації" з наданням допомоги Україні.

Як пишуть Українські новини, таку думку висловила посол Естонії в Україні Аннелі Кольк в інтерв’ю "РБК-Україна".

Вона вважає, що страх перед "ескалацією" більше не впливає на прийняття рішень Заходом щодо російсько-української війни.

"Думаю, більше ні (не впливає. – Ред.). Зараз ми бачимо, що дедалі більше країн постачають "Патріоти" та інші системи ППО. Багато країн не обмежують Україну у використанні своєї зброї для атак на об'єкти на федеральній території Росії. Наразі ми бачимо, що США зняли всі ці обмеження", – зауважила Кольк.

Хоча Україні все ще забороняють атакувати західною зброєю цілі у глибині Росії через "ескалацію", посол зауважує, що два роки тому було важко уявити послаблення обмежень на використання зброї, наданої Заходом.

"Отже, цих погроз ескалації – їх більше немає. І я думаю, що Росія також дуже добре це розуміє", – сказала Кольк.

Кольк
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