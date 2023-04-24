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Каллас: Пріоритетом України має стати виконання рекомендацій Європейської комісії

25.04.2023 / 09:10
Для якнайшвидшого вступу до Європейського Союзу пріоритетом України має стати виконання рекомендацій Європейської комісії.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

"Європейська комісія видала сім рекомендацій, які мають бути виконані. Вважаю, що їх виконання має бути пріоритетом для України, оскільки вони є першим кроком до початку переговорів", - заявила вона на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Житомирі.

За словами Каллас, під час робочого візиту вона обговорила із Зеленським прогрес України у виконанні цих рекомендацій.

"Рада повідомити, що Україна дуже серйозно ставиться до цих рекомендацій і активно працює над виконанням цих кроків, готує законодавчі акти", - зазначила естонський прем'єр.

Каллас
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