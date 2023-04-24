Войти | Зарегистрироваться
18:17

среда,
26 апреля
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Буданов: росія накопичує ракети та може використати їх для зриву контрнаступу України

25.04.2023 / 12:15
росія продовжує виробляти та накопичувати ракети. Проте ворог може використати їх не для ударів по цивільних об'єктах, а для зриву контрнаступу України.

Як пишуть Українські новини, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

"росія за цей час теж виробляє нові ракети. Вона їх акумулює для зриву нашої наступальної операції. Вони на це сподіваються. І більша частина цих ракет буде застосована під час активних бойових дій. Але разом з тим вони нарощують свій потенціал", - сказав він. Буданов підтвердив, що росіяни працюють, аби збільшити обсяги виробництва ракет. Українській розвідки відомо, скільки рф виробляє ракет на місяць, але Буданов не розкрив деталі. За його словами, ці обсяги є для ворога недостатніми за масштабами їх атак.

"Повертаємось в історію. Перший ракетний удар - у залпі було біля 120 ракет. Удари пішли по понеділках, пам'ятаєте, це вже навіть як мем було? Потім постійно кількість ракет у залпі зменшувалась, інтенсивність тримали. Потім стали нарощувати проміжок. Потім стали ще збільшувати проміжок і ще зменшувати кількість ракет. І так вони підійшли майже до нулів", - пояснив керівник ГУР.

Буданов зазначив, що росія спустошила свій запас ракет, проте своєї цілі так і не досягла.

"Коли вони підійшли фактично до нулів, вони були змушені зупинитися. Це, до речі, один із аспектів, який неофіційно - офіційно пред'явили пану Суровікіну - що він привів ракетний арсенал російської федерації до нулів, коли його знімали", - додав розвідник.

Керівник розвідки вважає, що росіяни не будуть зберігати ракети до осені, а використовуватимуть їх для ударів по військових, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ.

Буданов, ракети
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
26 апреля
25 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.