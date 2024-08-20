Єрмак: Захист об'єктів енергетичної інфраструктури, їх швидке відновлення та розвиток – єдиний спосіб запобігти поглибленню кризи

Про це заявили в Офісі президента України, передає УНН.

Зустріч відбулася в онлайн-форматі. До конференції доєднались понад 40 країн-партнерів і міжнародних організацій, які беруть участь у робочій групі, присвяченій енергетичній безпеці.

З української сторони участь у засіданні взяли також заступники керівника Офісу президента, міністр енергетики Герман Галущенко, його заступниця та радники очільника Офісу глави держави.

Відкриваючи зустріч, Андрій Єрмак зазначив, що внаслідок постійних російських ракетних і дронових обстрілів енергетичної системи Україна втратила понад 9 ГВт генерації. Через це ситуація в гуманітарній сфері та економіці значно погіршилася.

Керівник Офісу Президента наголосив, що через критичну важливість енергетичної безпеки та з огляду на наближення осінньо-зимового сезону дуже важливо, що саме цією конференцією відкривається серія заходів для реалізації домовленостей, досягнутих на першому Саміті миру у Швейцарії цьогоріч у червні.

За його словами, найближчим часом відбудуться аналогічні зустрічі, присвячені пунктам Формули миру.

Андрій Єрмак висловив особливу вдячність співголовам робочої групи "Енергетична безпека" – Данії, Норвегії та Польщі за їхнє лідерство та допомогу Україні, зокрема в підготовці цієї конференції.

"Захист об'єктів енергетичної інфраструктури, їх швидке відновлення та розвиток – єдиний спосіб запобігти поглибленню кризи. Україна потребує вашої енергетичної солідарності. Водночас вона може стати платформою для впровадження й тестування нових підходів до "зеленого" переходу та посилення сталого розвитку", – сказав керівник Офісу президента.

Міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Огорд наголосив, що його країна підтримує зусилля України для відновлення справедливого миру та відбудови енергетичного сектору.

"Коли Данія головуватиме в ЄС у 2025 році, одним із основних пріоритетів для нас також буде збереження сильної політичної уваги в ЄС до підтримки енергетичної системи України", – зазначив він.

Державний секретар Міністерства енергетики Норвегії Астрід Бергмол наголосила, що в програмі підтримки України з боку Норвегії пріоритетом є сприяння покращенню енергетичної безпеки.