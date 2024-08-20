69% українців переконані, що за час повномасштабної війни суспільство стало більш згуртованим, - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 8 до 15 серпня 2024 року.

З них 59% однозначно мають намір залишатися в Україні. Рішення переважає у всіх вікових групах і серед людей різного рівня достатку.

Примітно, що з віком налаштованість залишатися в Україні зростає: якщо серед молоді цей показник становить 74%, то серед осіб віком від 30 до 39 років - 81%, від 40 до 49 років - 87%, від 50 до 59 років - 90%, і серед найстаршої групи - 93%.

Стосовно емоційного ставлення до майбутнього України, опитані найчастіше відчувають надію (61%), а також тривогу (40%) та оптимізм (33,5%).

Найбільші регіональні відмінності спостерігаються щодо відчуття надії. Так, найрідше її відмічають у Східному макрорегіоні (48,5%), далі йдуть Захід (56,5%) та Південь (60,5%), водночас найбільш поширене відчуття надії серед мешканців Центральної України – 71%. При цьому надії на майбутнє України та оптимізм зростають зі збільшенням рівня доходів респондентів, тоді як тривога, навпаки, більш виражена серед найменш заможних верств населення.

Окрім цього, опитування показало, що переважна більшість українців (69%) переконані, що за час повномасштабної війни суспільство стало більш згуртованим, натомість 24% вважають, що цього не відбулося. Тих, хто не бачить більшої згуртованості після повномасштабного вторгнення, найбільше на Півдні (32%), Сході (29%), Заході (26%), а найменше в Центрі (18%).

Також близько 50% українців вважають, що за роки незалежності країна пережила стільки ж позитивних, скільки й негативних подій. При цьому кожен четвертий (25%) бачить більше позитиву, тоді як для 17% респондентів переважали негативні моменти.

Опитування проводили у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях і місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях - тільки на тих територіях, які контролює уряд України і на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводили за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового добору на перших етапах формування вибірки та квотного методу добору респондентів на заключному етапі. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводили опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.