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Гончаренко: Є пропозиція зменшити граничний вік перебування на військовій службі до 55 років

26.11.2024 / 16:25
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12222 щодо зменшення граничного віку перебування на військовій службі з 60 до 55 років. Ініціативу аргументують станом здоров’я старших військовослужбовців, необхідністю ротації та демобілізації.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який є одним з авторів законопроєкту.

Гончаренко підкреслив, що більшість чоловіків віком 55–60 років вже не в змозі виконувати бойові завдання через погіршений стан здоров’я. Зокрема, багато з них визнаються "обмежено придатними".

За словами нардепа, згідно запропонованого законопроєкту, ті, хто бажає продовжити службу після 55 років, матимуть таку можливість, але вже на добровільних засадах.

“Також цю ініціативу підтримують українці: петиція про зниження граничного віку мобілізації до 55 років набрала 25 тисяч голосів. Це важливий крок для забезпечення ефективності війська, ротації військових та збереження їх здоров’я. Буду наполягати на швидкому розгляді законопроєкту”, - зауважив Гончаренко.

Гончаренко, мобілізація
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