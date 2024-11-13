Гончаренко: Є пропозиція зменшити граничний вік перебування на військовій службі до 55 років

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який є одним з авторів законопроєкту.

Гончаренко підкреслив, що більшість чоловіків віком 55–60 років вже не в змозі виконувати бойові завдання через погіршений стан здоров’я. Зокрема, багато з них визнаються "обмежено придатними".

За словами нардепа, згідно запропонованого законопроєкту, ті, хто бажає продовжити службу після 55 років, матимуть таку можливість, але вже на добровільних засадах.

“Також цю ініціативу підтримують українці: петиція про зниження граничного віку мобілізації до 55 років набрала 25 тисяч голосів. Це важливий крок для забезпечення ефективності війська, ротації військових та збереження їх здоров’я. Буду наполягати на швидкому розгляді законопроєкту”, - зауважив Гончаренко.