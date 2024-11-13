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МВС: Кількість злочинів із застосуванням зброї, на третьому році війни збільшилася в 42 рази проти довоєнного 2021 року

26.11.2024 / 15:23
В Україні кількість злочинів із застосуванням зброї за три роки війни зросла у 42 рази.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Так, якщо у 2021 році їх було лише 273, то цьогоріч цей показник перевищив 11 тисяч.

Кількість кримінальних правопорушень в Україні, скоєних із застосуванням зброї та боєприпасів, на третьому році повномасштабного вторгнення рф збільшилася в 42 рази проти довоєнного 2021 року.

"У 2021 році було зареєстровано 273 таких злочини, у 2022 році кількість цих злочинів збільшилася у понад 4,6 раза - 1 тис. 267, у 2023 році ця цифра становила 11 тис. 186", - зазначив Тимченко.

Він додав, що станом на сьогодні за неповний 2024 рік уже зареєстровано 11 тис. 489 таких злочинів.

МВС, Тимченко
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