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Гончаренко: Комітет Ради визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що несе корупційні ризики

06.02.2024 / 09:10
Антикорупційний комітет Верховної Ради розглянув законопроєкт про мобілізацію, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Антикорупційний комітет Ради визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що несе корупційні ризики", - написав Гончаренко в телеграм-каналі.

Водночас голова підкомітету з дотримання законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування Вікторія Сюмар прокоментувала рішення комітету.

"Комітет визнав законопроєкт таким, що містить корупційні ризики знову (аналогічне рішення комітет ухвалював і з приводу першої версії законопроєкту - ІФ-У): і через те, що Кабмін визначатиме, хто з правоохоронних і антикорупційних органів матиме бронь, а хто має бути мобілізованим. І що Кабмін може ще більше обмежити виїзд за кордон для інших категорій без жодної чіткості. І через неясність, які документи треба надати для доглядаючих за інвалідами, аби довести факт догляду. І через те, що можуть бути ризики при накладанні стягнення за не відкриття електронного кабінету призовника", - написала вона на своїй сторінці у фейсбуці.

Водночас парламентарійка зазначила, що також нечітко виписано норму законопроєкту щодо обов'язку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) обробляти ці дані.

"ТЦК передаватиме дані тих, хто кабінет не зробив, до поліції, і поліція виписуватиме протоколи про порушення. Все виписано знову не чітко і сумнівно щодо відповідності до Конституції… Ми запропонували, як його доопрацювати", - додала Сюмар.

Сюмар, Гончаренко, мобілізація
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