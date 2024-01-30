Стефанчук: До Ради надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади Міністра у справах ветеранів

Про це повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook, передають Українські Новини.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади Міністра у справах ветеранів України", - повідомив він.

Стефанчук додав, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні Ради.

У заяві Лапутіної, яку продемонстрував у Facebook Стефанчук, не вказано причину подачі у відставку.