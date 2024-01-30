Войти | Зарегистрироваться
01:17

среда,
07 февраля
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Констанкевич: Фінансування на лікування поранених військовослужбовців збільшиться

06.02.2024 / 13:19
За підсумками минулого року вдалося підвищити рівень медичного забезпечення. Найближчим часом будуть розглянуті питання харчування військових та грошове забезпечення медпрацівників.

Про це телемарафоні розповіла перша заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич, передає УНН.

«За підсумками роботи у минулому році. Вдалося досягнути результатів спільно з МОЗ, МОУ щодо збільшення коштів, які виділяються на медичний тариф щодо лікування поранених. Зокрема на низку хвороб і травм передбачено зростання тарифа в кілька разів – це є позитив», – повідомила Ірина Констанкевич.

Представниця депутатської групи "Партія "За майбутнє" повідомила, що серед питань, на які зосереджена увага ТСК є те, що було об’єктом нарікання - дефіцит належних медикаментів, проблеми з протезуванням, недостача належного харчування. Найближчі засідання ТСК будуть присвячені вирішенню цих питань, каже нардеп.

«Наші засідання будуть присвячені питанню харчування військових, а також поранених. Наступне питання – це збільшення зарплат працівників медичних закладів, які знаходяться у прифронтовій зоні, тому що там, нажаль, ми бачимо великі проблеми із зарплатою, доплатами, а це питання треба негайно вирішувати. Третій блок питань стосується протезування, тому що нажаль ми розуміємо яка кількість зараз людей потребує вже протезування, наскільки це дорого вартісний процес забезпечення протезами, а також реабілітації», – зазначила Ірина Констанкевич.

Констанкевич, поранені
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 февраля
5 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.