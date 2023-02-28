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Рада розглядає можливість запровадження відеофіксації навчання в школах

01.03.2023 / 16:36
У Верховній Раді обговорюють можливість та доцільність запровадження відеофіксації навчання в школах.

Зокрема, на відео будуть записувати уроки. Про це повідомила заступниця очільника Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич у Facebook.

Зокрема це питання нардепи обговорили на засіданні підкомітету у справах сім'ї та дітей профільного комітету.

При цьому Констанкевич наголосила, що мова йде про відеофіксацію, яка буде записувати протиправні дії у школах. За необхідності таке відео будуть додавати до доказів чи звернень у суді.

У ЗМІ чи соцмережах його в жодному разі публікувати не будуть.

Зокрема, як розповіла заступниця, подібну систему вже мають школи Великої Британії, Ізраїлю, Китаю, Норвегії, США. Тому в Україні планують вивчати досвід цих країн.

школа, Констанкевич
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