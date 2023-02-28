Формування реєстру олігархів відтерміновано, - розпорядження

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Зокрема, тепер встановлено строк затвердження положення про реєстр олігархів, порядку формування та ведення цього реєстру "через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії", замість квітня 2022 року. Положення мають розробити Рада національної безпеки і оборони (РНБО) разом з Міністерством юстиції.

При цьому передбачено внесення змін до Закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" з урахуванням висновку Венеційської комісії, зокрема щодо визначення Мін’юсту відповідальним за формування та ведення реєстру олігархів.

Також передбачено строк розроблення та супроводження у Верховній Раді законопроекту про лобіювання для забезпечення прозорості діяльності осіб, які намагаються впливати на зміст розроблюваних правових актів або управлінських рішень (лобістської діяльності), та обмеження пов’язаних з такою діяльністю корупційних ризиків – грудень 2023 року, замість грудня 2022 року.

Відповідні зміни внесено до плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів № 1582 від 24 листопада 2021 року.