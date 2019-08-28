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Мажоритарщики-самовыдвиженцы предлагают назначить вице-спикером Рады нардепа Ирину Констанкевич

28.08.2019 / 18:14
Народные депутаты, избранные в ВР IX созыва по мажоритарным округам как самовыдвиженцы, выдвигают Ирину Констанкевич на должность вице-спикера парламента, сообщил избранный нардепом Дмитрий Лубинец.

"Как представитель народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах путем самовыдвижения, мы выдвинули на вице-спикера кандидатуру Констанкевич Ирины Мирославовны", - сказал Лубинец журналистам во вторник, 27 августа, вечером.

Констанкевич, которая является членом партии "УКРОП", избрана в Верховную Раду IX созыва по мажоритарному округу № 23 (Волынская обл.). По этому же округу она прошла в парламент VIII созыва, где не состояла ни в какой фракции или депутатской группе.

Кроме того, по словам Лубинца, предварительно, самовыдвиженцы получат возможность делегировать своего представителя на должность главы комитета по правам человека.

Источник

вице-спикер, ВР, Констанкевич, Лубинец
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