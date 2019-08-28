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Подготовительная группа определилась с руководителями комитетов Рады

28.08.2019 / 18:37
Подготовительная депутатская группа определила руководящий состав будущих комитетов Верховной Рады IX созыва.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании группы во вторник, 27 августа.

Так, Комитет по вопросам аграрной и земельной политики может возглавить депутат от "Слуги народа" Николай Сольский,

Комитет по вопросам антикоррупционной политики — Анастасия Красносельская ("Слуга народа"),

Комитет по вопросам бюджета — Юрий Аристов ("Слуга народа"),

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг — Андрей Герус ("Слуга народа"),

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования — Михаил Радуцкий ("Слуга народа"),

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики — Александр Ткаченко ("Слуга народа"),

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования — Олег Бондаренко ("Слуга народа"),

Комитет по вопросам экономического развития — Дмитрий Наталуха ("Слуга народа"),

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства — Андрей Клочко ("Слуга народа"),

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества — Богдан Яременко ("Слуга народа"),

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом — Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность"),

Комитет по вопросам молодежи и спорта — Андрей Кожемякин ("Батькивщина"),

Комитет по вопросам правовой политики — Ирина Венедиктова ("Слуга народа "),

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности — Денис Монастырский ("Слуга народа "),

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки — Александр Завитневич ("Слуга народа"),

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций — Сергей Бабак ("Слуга народа"),

Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений — Дмитрий Лубинец (внефракционный),

Комитет по вопросам свободы слова — Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа — За жизнь"),

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов — Галина Третьякова ("Слуга народа"),

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры — Владимир Крейденко ("Слуга народа"),

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики — Даниил Гетманцев ("Слуга народа"),

Комитет по вопросам цифровой трансформации — Михаил Крячко ("Слуга народа").

Кандидатура на должность председателя Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады будет предложена позже.

"Глава комитета будет избираться по квоте партии "Слуга народа", у нас дополнительно еще продолжаются консультации - мы предоставим кандидатуру чуть позже", - отметил председатель подготовительной группы, председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Также подготовительная группа определила кандидатуры на должности первых заместителей, заместителей и секретарей профильных комитетов.

Кроме того, участники подготовительной группы решили, что политические партии обязуются до 16:00 среды, 28 августа, предоставить предложения по персональному составу комитетов в целом.

Напомним, 15 августа подготовительная депутатская группа из числа новоизбранных народных депутатов определила перечень из 23 профильных комитетов Верховной Рады и их названий. Это на пять комитетов меньше по сравнению с прошлым созывом.

Оптимизацию количества профильных комитетов ВР делали учитывая эффективность работы предыдущих комитетов, заявил будущий народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук.

Источник 

комитеты, ВР, подготовительная группа
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