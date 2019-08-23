“Слуга народа” претендует на 21 из 23 комитетов Рады

Об этом журналистам в 22 августа сообщил представитель Президента в Верховной Раде, координатор подготовительной подгруппы, занимающейся, в частности, вопросами формирования комитетов, Руслан Стефанчук.

«Есть понимание относительно представительства в комитетах, их руководства. Оно связано с тем, что из тех пяти руководящих должностей, в которые входят председатель комитета, первый заместитель, секретарь и как минимум два заместителя, эти пять должностей должны быть распределены в соответствии с квотами... Мы решили относительно своих 60 процентов... то, на что мы претендуем, мы уже определили - это 21 комитет, если я не ошибаюсь, где мы хотели бы взять председательства и взять обычных двух заместителей. А по другим - секретарь и первый заместитель, мы готовы передать этот вопрос на решение наших коллег», - отметил Стефанчук.

В то же время на уточняющий вопрос от журналистов, какое количество комитетов «Слуга народа» планирует передать под руководство другим политическим силам, Стефанчук сказал, что сейчас это два или три комитета.

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В то же время на уточняющий вопрос журналистов, какое количество комитетов “Слуга народа” планирует передать под руководство другим политическим силам, Стефанчук сказал, что сейчас это два или три комитета.

“Два или три комитета, я думаю, мы передадим для руководства (оппозиции – ред.), только руководства, то есть председательства”, - уточнил он.

Напомним, 15 августа подготовительная депутатская группа из числа новоизбранных народных депутатов определила перечень из 23-х профильных комитетов Верховной Рады и их названий. Это на пять комитетов меньше, по сравнению с прошлым созывом.

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