На сайте Президента появилась петиция с требованием запретить госслужащим и работникам образования пропагандировать религию в рабочее время

Президента Украины Владимира Зеленского просят запретить государственным служащим и работникам образования пропагандировать религию в рабочее время.

Об этом говорится в петиции №22/070746-еп, которая опубликована на официальном сайте Президента.

Авторы петиции, в частности, отмечают, что «публичная пропаганда определенной религии государственными служащими оскорбляет чувства и дискриминирует неверующих и представителей других религий и конфессий. Поэтому просим Вас издать Указ Президента Украины во исполнение конституционного принципа отделения государства от Церкви и религиозных организаций в соответствии со статьей 35 Конституции Украины. Указом запретить Президенту Украины, государственным служащим Офиса Президента, председателям и государственным служащим областных, городских, районных государственных администраций заниматься религиозной пропагандой в рабочее время, организовывать и принимать участие в мероприятиях религиозного характера при выполнении ими своих служебных обязанностей. Такой запрет не ограничивает права государственных служащих на свободу вероисповедания, поскольку никоим образом не ограничивает их в праве исповедовать любую религию или не исповедовать никакой».

Также в петиции напоминается, что в Украине Церковь отделена от школы.

«Согласно статье 35 Конституции Украины, Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа - от Церкви. 23 ноября 2015 распоряжением Кабинета Министров Украины № 1393-р был утвержден План мероприятий по реализации Национальной стратегии в области прав человека на период до 2020 года. Согласно этому Плану, в частности, предполагалось, что до конца 2016 года Министерство образования и науки должно было утвердить приказ о соблюдении конституционного принципа отделения Церкви от школы и принципа светскости образования в соответствии со статьей 35 Конституции Украины. Однако, Министерство образования и науки не выполнило возложенных на него обязательств и не выдало соответствующий приказ. Актуальность такого приказа определяется многочисленными нарушениями в сфере образования конституционного принципа светскости образования. Поэтому просим Вас, как Президента Украины, в пределах своих полномочий повлиять на Кабинет Министров Украины и Министерство образования и науки, чтобы они наконец выполнили взятые на себя обязательства, пусть с опозданием на три года», - говорится в петиции.

В связи с этим, в петиции также просят Зеленского отметить «Указ Президента Украины № 286/2019 от 18.05.2019, подписанный президентом Порошенко в последние дни своей каденции. Этим Указом была утверждена Стратегия национально-патриотического воспитания, противоречит Конституции Украины в части отделения государства от религии. Дело в том, что эта Стратегия предусматривает "внедрение учебных дисциплин духовно-нравственного направления". Дисциплины духовно-нравственного направления, по своей сути, является дисциплинами религиозного характера и потому недопустимы в светских школах».

Авторы петиции отмечают, что в украинских школах есть предмет «Христианская этика», что также не соответствует Конституции.

«В светском государстве недопустимо, чтобы церкви и религиозные организации прямо или косвенно финансировались из государственного бюджета, поскольку государственный бюджет пополняется как за счет налогов верующих определенной конфессии, так и за счет налогов неверующих и представителей других религий и конфессий. В Украине сложилась ситуация, при которой из государственного бюджета финансируется изучения в общеобразовательных школах религиозных предметов духовно-морального направления, в частности "Христианской этики". Ежегодно сотни миллионов гривен из государственного бюджета тратятся только на зарплаты учителям "Христианской этики". В светском государстве это недопустимо. Такие уроки должны финансироваться Церковью, а не ложиться бременем на плечи налогоплательщиков», - отмечают авторы документа.

Также гаранта Конституции просят разработать и подать в Верховную Раду Украины «законопроект о внесении изменений и дополнений в ряд законов Украины, в частности, в Закон Украины "О государственной службе" и Закона Украины "Об образовании". В законопроекте законодательно закрепить конституционный принцип отделения государства и образования от религии, прописав конкретные нормы этого принципа и предусмотрев дисциплинарную ответственность для государственных служащих за их нарушение».

До конца сбора подписей петиции остался 91 день. По состоянию на сейчас, петицию подписали 569 человек из необходимых 25 тысяч.