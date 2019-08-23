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Украинские дипломаты призвали G7 не отступать ради России

23.08.2019 / 15:56
Украинские дипломаты, работающие в Соединенных Штатах Америки, выразили обеспокоенность намерениями Дональда Трампа вернуть Россию в "Большую восьмерку".

Об этом написано на Facebook-странице посольства Украины в США.

Прямая речь: "Обеспокоенны появлением предположений о возможности возвращения Российской Федерации в Группу семи.

Обращаем внимание, что Россию лишили права быть членом этого почетного клуба из-за незаконной попытки аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права.

Оккупация украинского полуострова продолжается, ситуация с правами человека неуклонно ухудшается, агрессия РФ на Донбассе продолжается, а сама Россия стремительно отдаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов Группы семи.

Призываем лидеров стран-членов Группы семи не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению".

Почему это важно: Россия после 5 лет агрессии против Украины и ряда санкций начала отвоевывать свои позиции в мире: смогла вернуться в ПАСЕ (якобы в обмен на освобождение украинских моряков), а также может вернуться в группу крупнейших государств G8.

Это совпало по времени с началом каденции Владимира Зеленского и движениями относительно возможного освобождения Россией нескольких осужденных украинцев и захваченных моряков.

Напомним: в состав G7 входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.

19 августа на встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что возвращение РФ в "Большую восьмерку" и нормализация отношений с Евросоюзом зависят от урегулирования ситуации на востоке Украины.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы кто-то высказал такое предложение.

21 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сошлись во мнении, что возвращение России в "Большую восьмерку" было бы преждевременным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение России в "Большую восьмерку" возможно лишь при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращения боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

Источник

США, Россия, Большая восьмерка, дипломаты
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