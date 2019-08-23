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Глава Черновицкой ОГА издал распоряжение о принудительной перерегистрации общины УПЦ в ПЦУ

23.08.2019 / 15:58
Глава Черновицкой ОГА издал распоряжение о принудительной перерегистрации общины УПЦ в ПЦУ
Фото: И.о. Черновицкой ОГА Михаил Павлюк встречает главу ПЦУ Епифания Думенко / Facebook Черновицкой ОГА Источник: Центр информации УПЦ
В пресс-службе считают, что принудительный перевод еще одной общины УПЦ в ПЦУ свидетельствует о «злоупотреблении властью» и может квалифицироваться как «умышленный подлог документов»

Исполняющий обязанности главы Черновицкой ОГА Михаил Павлюк издал распоряжение № 800 от 16 августа о принудительной перерегистрации общины Свято-Покровского храма Украинской Православной Церкви села Ясени Сторожинецкого района в Православную Церковь Украины.

Об этом стало известно 23 августа, как сообщает Центр информации УПЦ, информацию об этом на своей Facebook-странице опубликовала пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

В епархии напоминают, что «новую волну по «отжиму» храмов УПЦ возглавила активистка греко-католического вероисповедания», а местные сторонники ПЦУ «в прямом эфире гоняли главу ОГА по кабинетам как мальчика, чтобы он за 5 мин перерегистрировал 10 приходов в ПЦУ».

В пресс-службе считают, что принудительный перевод еще одной общины УПЦ в ПЦУ свидетельствует о «злоупотреблении властью» и может квалифицироваться как «умышленный подлог документов».

Кроме того, перерегистрация общины УПЦ села Ясени в новообразованную религиозную структуру – это «новое прямое доказательство вмешательства должностных лиц в жизнь религиозных общин УПЦ на Буковине».

Источник: Inpress.ua
Буковина, УПЦ, ПЦУ
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