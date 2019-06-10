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В Черновицкой области школьнице запретили приходить на выпускной за то, что ходит в церковь УПЦ

10.06.2019 / 10:11
В Черновицкой области школьнице запретили приходить на выпускной за то, что ходит в церковь УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Девятикласснице пришлось стоять в стороне, когда дети делали фото класса

Решение о запрете приходить на празднование выпускного одноклассницы их детей и ее маме приняли на родительском собрании.

На Буковине активисты новой Православной Церкви Украины запретили школьнице приходить на выпускной вечер. Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, сторонница ПЦУ Иванна Петей собрала родительское собрание 9-го выпускного класса Задубровского ВК в Черновицкой области, на котором проголосовали за то, чтобы запретить однокласснице их детей Кристине Велущак и ее маме приходить праздновать выпускной вечер.

Родители уже неоднократно обращались в ведомства районного и областного образования о том, что в школе систематически происходит нарушение прав верующих Украинской Православной Церкви.

В пресс-службе отмечают, что «на преподавателей и детей наводят клевету, в классах совершаются молебны ПЦУ, разучиваются молитвы хора ПЦУ, хотя Церковь отделена от государственной власти и образования в Украине».

Девятикласснице Кристине пришлось стоять в стороне, когда дети делали фото класса и праздновать с одноклассниками, учителями и директором выпускной они с мамой не пойдут.

«У тебя есть все: диплом, вечернее платье и прическа. Но если ты ходишь в «церковь москалей» (УПЦ) — тогда празднуй дома», — так комментируют в епархиальной пресс-службе инцидент на Буковине.

Как сообщалосб, в селе Задубровка религиозная община УПЦ в честь Святого Архистратига Михаила уже более 120 дней молитвенно отстаивает свое право свободно исповедовать Православную веру и защищает свой выбор оставаться в единстве с канонической Церковью во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

Источник: Inpress.ua
Буковина, УПЦ, ПЦУ
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