Порошенко представил первую пятерку списка "Европейской солидарности"

Второй номер в списке - председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Кандидатов в народные депутаты на съезде "Европейской солидарности" представляет Порошенко. Всех кандидатов должен утвердить съезд партии.

Далее в "пятерке" – первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина.

На съезде также представили кандидата в депутаты - лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева.

Кандидатов в народные депутаты на съезде "Европейской солидарности" представляет Порошенко. Всех кандидатов должен утвердить съезд партии.

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