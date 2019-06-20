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Порошенко передал документы "Евросолидарнисти" для регистрации в ЦИК

20.06.2019 / 11:52
Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко передал документы политической силы для регистрации для участия во внеочередных парламентских выборах в ЦИК.

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко передал документы политической силы для регистрации для участия во внеочередных парламентских выборах в Центральную избирательную комиссию.

"В этих документах, которые сейчас подаются в Центральную избирательную комиссию… более 70% новых лиц, которые не были в парламенте и в правительстве, но 30% - это самые опытные, самые сильные, самые честные, это объединение точно принесет чрезвычайно важный результат", - сказал Порошенко журналистам в среду, 19 июня, перед подачей в ЦИК документов.

"Это безупречный и лучший список среди всех политических сил", - подчеркнул Порошенко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", "Европейская солидарность" передала на регистрацию в ЦИК также документы для регистрации на 134 кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам.

Как сообщила пресс-служба "Евросолидарности", в списке партии на выборы не будет Наталии Баласинович (№30).

Кроме того, партия также подает в ЦИК своих кандидатов в депутаты в мажоритарных округах.

В частности, от "Евросолидарности" в парламент будет баллотироваться участник АТО - Александр Грамачук (17-й округ), участник АТО, врач - Александр Зеленюк (26-й округ), Валерия Корниенко, которая создала и руководит Центром социально-психологической реабилитации детей в Торецкое (52-й округ), нардеп Николай Княжицкий (116-й округ).

Напомним: 13 июня партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" представила первые 50 кандидатов в списке на досрочных выборах в парламент.

Источник

выборы, ЦИК, Порошенко, Европейская солидарность
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