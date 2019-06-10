В Донецкой епархии опровергли информацию о «переходе» одного из приходов УПЦ в ПЦУ

В Донецкой епархии Украинской Православной Церкви опровергли информацию о «переходе» общины храма в честь Чуда архистратига Михаила села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области в Православную Церковь Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, официальное заявление с опровержением неправдивой информации опубликовано на сайте Донецкой епархии.

«К сожалению, поток лжи коснулся и Донецкой епархии. В одной из своих публикаций ТСН сообщила о том, что 8 мая община храма Чуда архистратига Михаила села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области якобы присоединилась к ПЦУ. В качестве аргумента ТСН использовала карту переходов в «ПЦУ.

На чём основано данное утверждение составителей этой карты, и по какой причине ТСН не попросила пресс-службу Донецкой епархии подтвердить или опровергнуть его, составляя свой материал, остается непонятным. Сообщение о переходе общины храма Чуда архистратига Михила села Новомихайловка в ПЦУ — фейк», - говорится в сообщении пресс-службы Донецкой епархии УПЦ.

Также в Донецкой епархии Украинской Православной Церкви сделали официальное заявление, что «все православные общины вышеуказанной епархии весной 2019 года провели приходские собрания, на которых единодушно выразили свою верность УПЦ и Ее Предстоятелю, Блаженнейшему Онуфрию, митрополиту Киевскому и всея Украины. Ни одна община Донецкой епархии не выходила из состава УПЦ и куда-либо переходить не собирается».