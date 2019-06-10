В Донецкой епархии опровергли информацию о «переходе» одного из приходов УПЦ в ПЦУ

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15:16
Трамп убежден, что демократы не добьются его импичмента
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16:17
Британская оппозиция обвинила Трампа во вмешательстве в демократию
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15:48
Нетаньяху пригрозил Сирии новыми ударами в ответ на обстрелы
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14:58
Религиозные организации теперь не обязаны оснащать газовые счетчики модемами
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14:23
Трамп советует Британии не платить "отступные" $50 млрд в связи с выходом из ЕС
- 15:16
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15:32
Кабмин: "Нафтогаз" должен снизить цену на газ для населения еще почти на гривню
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13:19
Рада утвердила закон, необходимый для "промышленного безвиза" с ЕС
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09:42
Правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых
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Кабмин ввел граничные цены на э/э, чтобы избежать роста тарифов
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Гройсман потребовал проверить формирование цены на газ в "Нафтогазе"
- 15:32
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Главные ошибки, которые совершают худеющие23.04.2019 / 09:40Последние новости рубрики
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