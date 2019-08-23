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Представители Украинской Православной Церкви приняли участие в торжествах по случаю Дня Государственного Флага

23.08.2019 / 15:59
Представители Украинской Православной Церкви приняли участие в торжествах по случаю Дня Государственного Флага
Представители УПЦ на торжествах по случаю Дня Государственного Флага Источник: Центр информации УПЦ
В Мукачево на центральной площади митрополит Феодор поздравил всех присутствующих с наступающим Днем Независимости Украины

Иерархи и священники епархий Украинской Православной Церкви приняли участие в торжествах по случаю Дня Государственного Флага во многих городах и селах Украины.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ и пресс-службы епархии.

В Мукачево на центральной площади митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор поздравил всех присутствующих с наступающим Днем Независимости Украины и пожелал процветания и благословения родному Украинскому государству с ее боголюбивым народом.

В Виннице на Майдане Независимости празднование началось торжественным поднятием флага возле здания Винницкого городского совета. Торжества проходили с участием местных властей, военных и молодежи. В мероприятии принял участие митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

В Луцке участие в государственном мероприятии по случаю Дня Флага на Киевской площади, у памятника борцам за свободу и независимость Украины приняли священнослужители епархии.

На мероприятии также присутствовали представители региональной власти, политических партий, общественных организаций, воинских формирований и национальной полиции.

Источник: Inpress.ua
день флага, УПЦ
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