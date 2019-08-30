Нардеп Кондратюк из "Батькивщины" избрана вице-спикером Рады – 318 "за"

Народные депутаты поддержали избрание парламентария из фракции "Батькивщина" Елены Кондратюк заместителем председателя Верховной Рады 9-го созыва.

За такое решение проголосовали 318 народных депутатов на пленарном заседании первой сессии Верховной Рады 9-го созыва после рейтингового голосования.

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