Железняк: Здобувачі освіти, які у 2025 році закінчують заклад середньої освіти, звільняються від проходження ДПА

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
14:21
Президент Польщі назвав причини погіршення відносин з Києвом
-
15:23
Генштаб Вірменії: Співпрацюємо зі США в усіх напрямках у сфері оборони
-
13:19
Financial Times:У разі перемоги Трамп може спробувати "заморозити" війну в Україні
-
18:30
Аналітик: Північнокорейські військові не підсилять російську армію
-
15:23
Іран не зможе постачати балістичні ракети росії протягом багатьох місяців, - ЗМІ
- 14:21
-
Популярное в рубрике
Может ли иностранец создать компанию в Эстонии?23.10.2024 / 20:29Одно из перспективных предпринимательских направлений в Европейском союзе – это Эстония. Локация идеально подходит для разных сфер бизнеса. Для регистрации компании в этой юрисдикции необходимо выполнить ряд простых условий, что выгодно отличает страну от других в Европе. На фоне этого очень часто появляются вопросы: «Может ли иностранец создать компанию в Эстонии? Что для этого нужно?». Компания Maira Consult готова подробно ответить на них на своих консультациях.Последние новости рубрики
-
18:30
У Міноборони розповіли, що підвищить ефективність захисту від ворожих безпілотників та інших засобів розвідки
-
16:25
Шмигаль розповів, скільки українцям вже виплатили субсидій цього року
-
12:16
У Міненерго розповіли про збільшення імпорту електроенергії із ЄС
-
09:10
В Україні пропонують врегулювати процедуру реєстрації лікарських засобів, які купуються за кошти держбюджету
-
16:25
ДПС: Повернення помилково сплачених податків здійснюється виключно на підставі заяви платника
- 18:30
-
-
Популярное в рубрике
Как шить дома: советы по выбору швейной машины28.10.2024 / 23:18Еще пару десятков лет назад швейные машинки приобретались домой исключительно для профессионального использования. Актуальное количество моделей же позволяет найти подходящую машинку как для хобби, так и для реализации возможности подшить одежду себе и близким в любое время. О том, какой должна быть подходящая швейная машина, следует поговорить предметно.
Ресвератрол: секреты красного вина и его польза для человека27.09.2024 / 09:45Последние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
-
-
Популярное в рубрике
-