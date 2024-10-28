Железняк: Здобувачі освіти, які у 2025 році закінчують заклад середньої освіти, звільняються від проходження ДПА

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

Він уточнив, що законодавча ініціатива №12053 була підтримана в цілому 258 голосами депутатів.

Згідно із документом, здобувачі освіти, які у 2025 році завершують кожен рівень повної загальної середньої освіти, звільняються від проходження ДПА.

Водночас регламентується, що вступні випробування для участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти включають тестування з навчальних предметів "Українська мова", "Математика", "Історія України", а також з одного предмету на вибір: "Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література".

Очікується, що ухвалення закону сприятиме забезпеченню безпеки вступників під час проведення вступної кампанії 2025 року, формуванню контингенту здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, збереженню інтелектуального потенціалу нації, стимулюватиме до навчання в Україні, знизить соціальну напругу в суспільстві в частині визначеності правил та вимог вступної кампанії 2025 року і проходження державної підсумкової атестації.