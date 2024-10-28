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NYT: Зеленський хоче отримати ракети Tomahawk, що є абсолютно нездійсненним запитом

30.10.2024 / 11:14
Журналісти довідалися про одну з деталей секретної частини плану перемоги президента України Володимира Зеленського. Київ хоче одержати ракети Tomahawk.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times (NYT).

Як пише видання, в одній частині, яка не була оприлюднена, Зеленський запропонував "пакет неядерного стримування".

В ньому Україна хоче отримати ракети Tomahawk, що є "абсолютно нездійсненним запитом", сказав високопоставлений чиновник США.

Як зазначає NYT, офіційні особи США в приватному порядку "висловили певне обурення планом перемоги Зеленського, назвавши його нереалістичним і майже повністю залежним від західної допомоги".

Tomahawk - родина американських дозвукових крилатих ракет виробництва компанії Raytheon. Tomahawk є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості. Ракета випускається у багатьох модифікаціях, що включають різні боєголовки (в тому числі ядерні), запуск із різних платформ абощо.

Після підписання угоди 1987 року поміж США і СРСР про ліквідацію ракет середньої та малої дальності були зняті з озброєння наземні пускові установки і ракети наземного базування, що були знищені 1991 року згідно з розпорядженням президента США Джорджа Буша.

Ця ракета у сім разів перевищує радіус дії ракетних систем великої дальності ATACMS, які Україна отримала цього року.

New York Times, Зеленський, NYT, Tomahawk
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