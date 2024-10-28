Войти | Зарегистрироваться
07:13

четверг,
31 октября
Онлайн
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
Країна
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Кучма: У Зеленського є дуже високі шанси бути повторно переобраним на посаду глави держави

29.10.2024 / 18:30
В Україні неможливо передбачити результати виборів після повномасштабної війни. Проте є дуже високі шанси нинішнього президента України Володимира Зеленського бути повторно переобраним на посаду глави держави.

Про це заявив другий президент України (1994-2005 років) Леонід Кучма в інтерв’ю агенству Інтерфакс-Україна.

На думку Леоніда Кучми, на сьогодні абсолютно неможливо передбачити результат повоєнних виборів незалежно від того, коли вони відбудуться, тому що це є непередбачуваним.

«Втома і травма суспільства роблять прогнози щодо результатів виборів невдячною справою. У 1945 році Черчилль, рятівник Британії на початку війни, а потім тріумфатор і переможець Гітлера, без шансів програв на парламентських виборах», – пригадав Леонід Кучма.

Проте є багато зворотних прикладів, наприклад, в історії, сказав він.

За словами Леоніда Кучми, він оцінює оптимістично шанси Володимира Зеленського на другий термін президентства, проте песимістично ставиться до ймовірності збереження крісел більшістю депутатів.

Він спрогнозував, що в Україні може бути друга електоральна революція.

Перша відбулася у 2019 році, коли команда Володимира Зеленського, як зазначив Леонід Кучма, змахнула більшість політичних фігур з дошки.

Проте вибори в Україні у 2025 році будуть необхідними, якщо завершиться повномасштабна війна, вважає він.

Водночас вибори абсолютно неможливо провести без закінчення війни як технічно, так і морально, адже необхідно забезпечити справедливість і народне волевиявлення, зокрема, українських військових на фронті, резюмував Леонід Кучма.

Кучма, вибори, Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
30 октября
29 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.