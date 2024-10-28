Кучма: У Зеленського є дуже високі шанси бути повторно переобраним на посаду глави держави

Про це заявив другий президент України (1994-2005 років) Леонід Кучма в інтерв’ю агенству Інтерфакс-Україна.

На думку Леоніда Кучми, на сьогодні абсолютно неможливо передбачити результат повоєнних виборів незалежно від того, коли вони відбудуться, тому що це є непередбачуваним.

«Втома і травма суспільства роблять прогнози щодо результатів виборів невдячною справою. У 1945 році Черчилль, рятівник Британії на початку війни, а потім тріумфатор і переможець Гітлера, без шансів програв на парламентських виборах», – пригадав Леонід Кучма.

Проте є багато зворотних прикладів, наприклад, в історії, сказав він.

За словами Леоніда Кучми, він оцінює оптимістично шанси Володимира Зеленського на другий термін президентства, проте песимістично ставиться до ймовірності збереження крісел більшістю депутатів.

Він спрогнозував, що в Україні може бути друга електоральна революція.

Перша відбулася у 2019 році, коли команда Володимира Зеленського, як зазначив Леонід Кучма, змахнула більшість політичних фігур з дошки.

Проте вибори в Україні у 2025 році будуть необхідними, якщо завершиться повномасштабна війна, вважає він.

Водночас вибори абсолютно неможливо провести без закінчення війни як технічно, так і морально, адже необхідно забезпечити справедливість і народне волевиявлення, зокрема, українських військових на фронті, резюмував Леонід Кучма.