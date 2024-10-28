У ЦПД попередили про можливі атаки росіян по ядерних об’єктах України

рф планує атакувати об'єкти ядерної енергетики та пошкодити розподільчі системи атомних станцій, що створює загрозу катастрофи, заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко в інтерв'ю проєкту "Як не стати овочем".

"Вони мають намір знищити розподільчі можливості атомних станцій, що може призвести до ядерної аварії. Якщо їм вдасться знищити ці системи, це створює ризик ядерної катастрофи", - сказав Коваленко.

21 жовтня авіаційний експерт Костянтин Криволап повідомив, що на аеродромі в Оленьї росіяни вже підготували дев'ять літаків Ту-95МС, оснащених ракетами, а на аеродромі Енгельс-2 - ще п'ять літаків. Окупанти також можуть залучити три МіГ-31К з ракетами "Кинджал", а також ОТРК "Іскандер-М" і кораблі, озброєні ракетами "Калібр".

Експерт Олександр Мусієнко зазначив, що російські загарбники накопичують ракети для проведення масованого удару по Україні. Наразі немає інформації про серйозні проблеми з виробництвом ракет у росії.