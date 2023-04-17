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Деякі ЗМІ розповсюджують фейки про заздалегідь невдалий контрнаступ України

17.04.2023 / 12:17
Деякі світові засоби масової інформації за тиждень розповсюдили фейки стосовно виникнення держави-агресора та її "успіхів", а також фейки про заздалегідь невдалий контрнаступ України.

Про це сказано у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Центр інформує, що основні наративи пропаганди стосуються програшу України у війни та "непереможності" армії окупантів. Також у деяких західних ЗМІ заявили про нібито домовленість Президента України Володимира Зеленського про передачу Польщі деяких територій в обмін на військову допомогу.

Основні фейки, що просували світові ЗМІ за тиждень:

  • росія виникла як антизахідна політична держава у Х столітті, коли її перші правлячі міста та династії вирішили навернутися на православ’я
  • росіяни могли захопити Бахмут набагато раніше, але існувало попереднє рішення не робити цього
  • Дуглас Макгрегор, Скотт Ріттер, Деніел Л. Девіс, Андрій Мартьянов і Жак Бо – справжні військові та професіонали розвідки, які вважають, що росіяни виграють цю війну
  • В.Зеленський готовий передати Польщі кілька західних регіонів країни в обмін на масштабну військову допомогу у "захопленні" Криму
  • Україна програє конфлікт на виснаження, адже адміністрація Байдена замість мирних переговорів лише «закидує» Україну зброєю, сподіваючись, що це допоможе їй перемогти
  • Весняний контрнаступ України – смертельна пастка для США і НАТО
  • Завдяки "спецоперації" росія розвіяла міф про непереможність Заходу.
ЦПД, фейки, ЗМІ
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