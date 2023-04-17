Деякі ЗМІ розповсюджують фейки про заздалегідь невдалий контрнаступ України

Про це сказано у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Центр інформує, що основні наративи пропаганди стосуються програшу України у війни та "непереможності" армії окупантів. Також у деяких західних ЗМІ заявили про нібито домовленість Президента України Володимира Зеленського про передачу Польщі деяких територій в обмін на військову допомогу.

Основні фейки, що просували світові ЗМІ за тиждень: