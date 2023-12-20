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ЦПД: Загалом, за 2023 рік зафіксовано близько 10 тис. деструктивних інформаційних повідомлень

21.12.2023 / 17:27
За рік, що минає, Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО дослідив на предмет неправдивої та шкідливої інформації близько 500 Telegram-каналів, 156 іноземних інтернет-ресурсів та більш ніж 100 YouTube-каналів.

Про це повідомив в.о. керівника центру Андрій Шаповалов.

Відомство, зокрема, веде базу інформаційних інцидентів.

«Ми моніторимо за допомогою автоматизованих систем близько 500 Telegram-каналів. Ця цифра постійно змінюється, бо міняються, запускаються нові, лишаються якісь старі без уваги. 156 іноземних інтернет-ресурсів, більше 100 YouTube-каналів, які не були заблоковані», – каже він.

Як стверджує Шаповалов, центр відстежує близько 812 спікерів та 296 організацій, у роботі яких можуть бути ознаки співпраці з “кремлівською пропагандистською машиною”. Загалом, за 2023 рік центр зафіксував близько 10 тис. деструктивних інформаційних повідомлень.

Моніторинг ЦПД проводить за допомогою автоматизованої системи кожні 30 хвилин по 400 різних напрямках, що дозволяє простежити “незрозумілу активність” та побачити, чи є потреба реагувати на неї.

«Ми можемо відрізнити активність автентичну від активності неавтентичної. Ми можемо побачити, чи в цей момент використовуються “мережі координованої поведінки”, і відповідно, від цього ми можемо класифікувати, що саме відбувається, що це за атака, в якому напрямку вона йде і як на неї реагувати», – говорить Шаповалов.

ЦПД, Шаповалов
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