ЦПД: Загалом, за 2023 рік зафіксовано близько 10 тис. деструктивних інформаційних повідомлень

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Канадская косметика Rejudicare15.11.2023 / 22:01Косметика стала неотъемлемой частью жизни всего населения планеты. Ее широко используют не только женщины, но и представители мужского пола. Очень важно выбирать надежную и качественную косметику, которая будет положительно влиять на кожу и здоровье. Косметика Rejudicare https://profistyle.in.ua/vender/rejudicare является одним из наиболее популярных и высокотехнологичных производителей средств для ухода за кожей.Последние новости рубрики
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Чем отличаются айфоны 11 поколения19.12.2023 / 19:42Компания Apple выпустила несколько поколений смартфонов, каждое из которых было по-своему революционным. Модели 11-х “яблок” считаются одними из самых удачных, поэтому даже сегодня они востребованы потребителями. Так, есть запросы купить iphone 11 pro max бу, и это объяснимо отличным качеством гаджетов, достойным функционалом и хорошей ценой на сегодня. Остается только вопрос: какую именно модель айфон 11 поколения выбрать?
Як замінити оперативну пам'ять в ноутбуці?10.11.2023 / 02:37Причин змінити оперативну пам'ять може бути багато - від банального, але цілком природного бажання збільшити її обсяг, до підступного писку системного оператора, що сигналізує про вихід модуля з ладу. Перед тим як відправитися в магазин, потрібно визначитися, який модуль необхідний. «Правильний» спосіб - шукати в документації до материнської плати тип і максимальні робочі частоти підтримуваних ліній пам'яті. Також можете скористатись пошуком по моделі ноутбука. Цю інформацію завжди можна знайти на сайті виробника материнської плати. Досить просто вказати його модель.Последние новости рубрики
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