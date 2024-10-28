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Генштаб: Військових медиків не "переводять у піхоту"

29.10.2024 / 09:10
Головнокомандувач Збройних сил України прийняв рішення посилити професійним медичним персоналом медичні служби, які надають медичну допомогу пораненим українським військовослужбовцям у зоні бойових дій, повідомляють на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Для цього буде задіяно медичний персонал із закладів охорони здоров'я (госпітальної ланки) Медичних сил Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що рішення посилити професійними медиками стабілізаційні пункти військових частин і підрозділів ухвалено з метою максимального збереження життя українських військовослужбовців. Посилення частин, які безпосередньо ведуть бойові дії, фаховим медичним персоналом відбувається за запитом командирів бойових військових частин.

"Що раніше стан пораненого військовослужбовця буде фахово стабілізовано й він оперативно отримає медичну допомогу, то більше шансів зберегти його життя. Вчасна та професійна допомога рятує життя наших воїнів", - зазначили в Генштабі.

Водночас наголошується, що військових медиків не "переводять у піхоту" - вони й надалі працюватимуть за своєю безпосередньою спеціальністю.

"Лікаря не можна вивчити за місяць, такий фахівець повинен мати відповідний рівень освіти й професійного досвіду. Оскільки бойові дії зараз характеризуються високою інтенсивністю, у бойових частинах є потреба в таких фахівцях. Бойові бригади й надалі посилюватимуть фаховим медичним персоналом для збереження життя і здоров'я наших захисників і захисниць", - заявили в Генштабі.

медики, Генштаб
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