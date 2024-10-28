Мінкульт і представники Інституту Маккейна обговорили протидію російській дезінформації

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, передає Укрінформ.

Зокрема в обговоренні взяли участь представники Національного фонду за демократію, аналітичного центру "Нова Америка", Інституту Миру США і Корнелльського університету.

Наджос висловив подяку керівництву США, Конгресу та всьому американському народові за незмінну підтримку України у боротьбі з російським агресором.

Сторони обговорили питання, що стосуються протидії спробам рф знищити українську ідентичність, а також боротьби з дезінформацією, яку країна-агресор використовує для маніпуляції суспільною думкою як в Україні, так і в інших державах.

У МКСК зазначили, що навмисне знищення росіянами культурної спадщини та стирання культурної ідентичності в Україні є воєнними злочинами та злочинами проти людяності. Вони свідчать про конкретний геноцидний намір знищити українську національну ідентичність. Саме тому одним із найважливіших пріоритетів нової Стратегії розвитку української культури на 2025–2030 роки, яку наразі розробляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, стане захист української культури та збереження культурної спадщини, як невід’ємних складових основи стійкості суспільства і держави.

"росія систематично грабує та знищує культурну спадщину України, зокрема памʼятки археології та музейні цінності. Важливо докладати максимум зусиль для їх збереження, і майбутня Стратегія буде орієнтована на виконання саме цих завдань. Україна має чітко фіксувати не лише те, що викрали, але і те, що знищили", — зазначив заступник міністра.

Окремо сторони обговорили тему протидії російській дезінформації, що спрямована на виправдання військової агресії проти України, приховування реальних масштабів військових дій, злочинів росії проти людяності, воєнних злочинів та злочинів агресії. Як наголосили у міністерстві, протидія цим явищам є одним із головних завдань, як і формування проактивних стратегічних комунікацій з метою об’єднання суспільства, позиціонування України у світі, в тому числі засобами і надбаннями культури.

Наджос висловив сподівання на вагому підтримку партнерів, зокрема США, у посиленні комунікаційної складової України в переговорах з країнами Глобального півдня для підтримки ними Формули миру Президента України Володимира Зеленського і завершення війни на справедливих для України умовах та базових принципах міжнародного права.

Він також закликав Сполучені Штати до підтримки України в рамках "Неаполітанської ініціативи", що спрямована на систематизацію співпраці міжнародних партнерів з метою захисту та збереження української культурної спадщини.