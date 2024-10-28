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Єрмак розповів, чи буде Україна розглядати альтернативні мирні ініціативи

28.10.2024 / 13:19
Україна може розглянути альтернативні мирні ініціативи Китаю, Бразилії та інших країн. Їх можуть інтегрувати в формулу миру України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв'ю Corriere Della Sera.

За його словами, на початку листопада Україна завершить формулу миру. Єрмак не виключає, що можуть розглянути й альтернативні мирні ініціативи.

"На початку листопада ми завершимо нашу формулу миру, і Зеленський сказав, що тоді він буде готовий прислухатися до інших ініціатив, таких як Китай, Бразилія, Південна Африка тощо, щоб інтегрувати їх у нашу. Тоді наша пропозиція матиме значну підтримку", - заявив керівник ОП.

Єрмак також відкинув можливість будувати мирну пропозицію під впливом тих, хто хотів війни.

"Ми будемо готові провести міжнародну конференцію, коли відчуємо силу та підтримку Глобального Півдня для переговорів з росією", - додав він.

Керівник Офісу президента не підтвердив, що другий саміт миру можуть перенести на наступний рік. Він підкреслив, що саміт проведуть, "коли будуть відповідні умови".

Єрмак
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