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Єрмак: Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс

28.10.2024 / 11:14
Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що для початку переговорів з рф її війська мають відійти на позиції станом до 24 лютого 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Українська правда із посиланням на інтерв'ю Єрмака італійському виданню Corriere della Sera.

"Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс, а лише про необхідність прийняти міжнародно визнані кордони. Однак це правда, що він був готовий вести переговори (у 2022 році – ред.), виходячи із ситуації напередодні російського вторгнення. Для нас Крим та Донбас залишаються українськими, вони не підлягають обговоренню. Ми проти заморожування війни, ми хочемо її завершення. Нас заспокоює той факт, що країни Глобального Півдня також засуджують російське вторгнення та силове захоплення територій", - заявив Єрмак.

Однак для того, щоб розпочати переговори, ми повинні повернутися до ситуації, що була до першого пострілу російської гармати о четвертій годині ранку понад два роки тому. Тоді ми будемо говорити про те, як відновити наш суверенітет до кордонів 1991 року, додав він.

Керівник ОП зауважив, що йому байдуже, що говорить російський лідер Володимир Путін (щодо необхідності враховувати "реалії на землі" – ред.).

"Мені байдуже, що говорить цей агресор! Ми не можемо будувати мирну пропозицію під впливом тих, хто хотів цієї війни. Ми будемо готові провести міжнародну конференцію, коли відчуємо себе сильними, а також матимемо підтримку країн Глобального Півдня для переговорів з рф", – зазначив він.

Єрмак, Зеленський
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