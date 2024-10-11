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УВКБ ООН виділило додаткові кошти для фінансування урядової програми "Прихисток"

25.10.2024 / 16:25
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) виділило додаткові 265 мільйонів гривень для фінансування урядової програми "Прихисток".

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Представниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг під час зустрічі з заступницею керівника Офісу президента Іриною Верещук підтвердила, що збільшення фінансування відбудеться.

Програма "Прихисток" надає фінансову допомогу власникам житла, які безкоштовно розмістили внутрішньо переміщених осіб (ВПО), компенсуючи оплату комунальних послуг.

Станом на сьогодні, близько 65 тисяч домогосподарств, що прийняли понад 160 тисяч ВПО, беруть участь у програмі. Загалом з початку повномасштабного вторгнення нею скористалися майже 1,2 мільйона осіб.

Збільшення фінансування стало можливим завдяки співпраці між Офісом президента, УВКБ ООН, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, МЗС та Міністерством розвитку громад та територій. До цього міжнародні донори вже виділили понад 615 мільйонів гривень на підтримку програми.

ООН, Мінреінтеграції, Прихисток
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