Войти | Зарегистрироваться
06:22

пятница,
26 мая
Онлайн
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Проєкт "Прихисток": Кабмін змінив порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО

25.05.2023 / 16:27
Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у межах реалізації проєкту "Прихисток", які передбачають, що Мінреінтеграції є відповідальним виконавцем проєкту.

Про це 24 травня повідомила пресслужба уряду.

Відомство також стало держателем інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов’язаних із компенсацією за безоплатне тимчасове розміщення ВПО.

"Постанова набирає чинності з 1 червня 2023 року, але не раніше дня її опублікування", — уточнюють в уряді.

В рамках проєкту "Прихисток" компенсація здійснюється за рахунок коштів Товариства Червоного Хреста України. Допомогу надають власникам житла або їх представникам, орендарям житла державної або комунальної власності, які безоплатно розміщували у своїх житлових приміщеннях внутрішніх переселенців.

Мінреінтеграції, Прихисток
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
25 мая
24 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.