Проєкт "Прихисток": Кабмін змінив порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО

Про це 24 травня повідомила пресслужба уряду.

Відомство також стало держателем інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов’язаних із компенсацією за безоплатне тимчасове розміщення ВПО.

"Постанова набирає чинності з 1 червня 2023 року, але не раніше дня її опублікування", — уточнюють в уряді.

В рамках проєкту "Прихисток" компенсація здійснюється за рахунок коштів Товариства Червоного Хреста України. Допомогу надають власникам житла або їх представникам, орендарям житла державної або комунальної власності, які безоплатно розміщували у своїх житлових приміщеннях внутрішніх переселенців.