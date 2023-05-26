Лісовий: У вищій освіті є галузі, в яких неможливо надати якісну освіту онлайн

Як пише Gazeta.ua, про це Лісовий сказав в інтерв'ю LB.ua.

"Дуже багато студентів теж хочуть цього. Хоча мені здається, тут є певна дискусія і певний ризик. Частина людей виїхали за кордон, і як показує світова практика, повертаються далеко не всі. Тому є такий ризик, що коли вийдемо в офлайн, втратимо частину студентів і частину викладачів", – заявив міністр.

"Треба виходити в офлайн. Безумовно, є галузі, в яких просто неможливо надати якісну освіту онлайн – інженерія, медицина. Усе те, що потребує практики, лабораторії, експериментів", – сказав Лісовий.

Зі слів міністра, є й інша складова – психоемоційний розвиток, соціальний розвиток, спільнота.

"Звідки всі наші друзі? В основному з університету. Там формуються спільноти, ідентичність особистості, укорінюється система взаємодії, відточуються всі м'які навички", – пояснив.

"Ця молодь дуже багато втратила. Півтора року в ковіді, потім півтора року у війні. Три роки вони не бачили спільнот. Підліткова самотність катастрофічна", – сказав Лісовий.

Припустив, що теперішня молодь "може бути менш конкурентоспроможною, ніж ті люди, які пройшли всі горнила соціальної взаємодії в школі, університеті, позашкільній освіті".