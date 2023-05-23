Шмигаль розповів про нараду щодо завершення навчального року й підготовки до наступного

Про це він повідомив в офіційному ТГ-каналі.

"Провів нараду щодо завершення навчального року й підготовки до наступного. Міністерства й ОВА мають зосередитися на п’яти напрямах: безпека, зокрема будівництво надійних укриттів; максимум очного навчання там, де це можливо; доступність, зокрема забезпечення шкільними автобусами; відбудова зруйнованого; продовження реформи Нової української школи", - повідомляє прем'єр.

Шмигаль також заслухав інформацію Міністра внутрішніх справ щодо створення безпекового середовища в закладах освіти.

Голова уряду повідомив, що підготовлено зміни до постанови щодо під'єднання всіх закладів освіти до системи охорони поліції.

Міністр освіти і науки повідомив, що майже 75% шкіл уже забезпечені укриттями.

"Уряд уже спрямував до місцевих бюджетів субвенцію в 1,5 млрд грн на облаштування безпечних умов у школах. Міністерства й ОВА отримали відповідні завдання й доручення. Наявність споруд цивільного захисту дозволить нам відновити очне навчання та досягнути вщої якості освітнього процесу", - йдеться у повідомленні Шмигаля.