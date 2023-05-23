Войти | Зарегистрироваться
06:22

пятница,
26 мая
Онлайн
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Шмигаль розповів про нараду щодо завершення навчального року й підготовки до наступного

25.05.2023 / 15:23
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів міжвідомчу нараду щодо завершення навчального року й підготовки до наступного.

Про це він повідомив в офіційному ТГ-каналі.

"Провів нараду щодо завершення навчального року й підготовки до наступного. Міністерства й ОВА мають зосередитися на п’яти напрямах: безпека, зокрема будівництво надійних укриттів; максимум очного навчання там, де це можливо; доступність, зокрема забезпечення шкільними автобусами; відбудова зруйнованого; продовження реформи Нової української школи", - повідомляє прем'єр.

Шмигаль також заслухав інформацію Міністра внутрішніх справ щодо створення безпекового середовища в закладах освіти.

Голова уряду повідомив, що підготовлено зміни до постанови щодо під'єднання всіх закладів освіти до системи охорони поліції.

Міністр освіти і науки повідомив, що майже 75% шкіл уже забезпечені укриттями.

"Уряд уже спрямував до місцевих бюджетів субвенцію в 1,5 млрд грн на облаштування безпечних умов у школах. Міністерства й ОВА отримали відповідні завдання й доручення. Наявність споруд цивільного захисту дозволить нам відновити очне навчання та досягнути вщої якості освітнього процесу", - йдеться у повідомленні Шмигаля.

Шмигаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
25 мая
24 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.