Генштаб Вірменії: Співпрацюємо зі США в усіх напрямках у сфері оборони

Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил Вірменії Едвард Асрян у відповідь на запитання журналістів.

Асрян на запитання, чи має Вірменія шанси на придбання озброєння в США, відповів: "Про такі речі не заявляють".

Військове керівництво Вірменії не вважає загрозу військової ескалації з Азербайджаном імовірною. За його словами, подібний розвиток подій не розглядається.

"Небезпеки військової ескалації з боку Азербайджану немає. Ситуація на кордоні є відносно стабільною", - підкреслив він.