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Генштаб Вірменії: Співпрацюємо зі США в усіх напрямках у сфері оборони

29.10.2024 / 15:23
Вірменія співпрацює зі США в усіх напрямках у сфері оборони, зокрема, військова, військово-технічна.

Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил Вірменії Едвард Асрян у відповідь на запитання журналістів.

Асрян на запитання, чи має Вірменія шанси на придбання озброєння в США, відповів: "Про такі речі не заявляють".

Військове керівництво Вірменії не вважає загрозу військової ескалації з Азербайджаном імовірною. За його словами, подібний розвиток подій не розглядається.

"Небезпеки військової ескалації з боку Азербайджану немає. Ситуація на кордоні є відносно стабільною", - підкреслив він.

Вірменія, Асрян
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