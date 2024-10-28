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У МОЗ розповіли, кому передадуть функції центральної МСЕК

29.10.2024 / 16:25
Функції центральної МСЕК виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що згідно з рішенням МОЗ України виконання функцій центральної МСЕК, зокрема щодо розгляду оскаржень та проведення перевірок обґрунтованості рішень, прийнятих МСЕК регіонального рівня, повністю передали до Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ в місті Дніпро. Там впродовж 2024 року створювали необхідну матеріально-технічну базу, що має значно спростити процес проходження експертизи для людей.

Також у відомстві пояснили, що під час останнього засідання уряду були прийняті зміни до Положення про медико-соціальну експертизу, які дозволяють МОЗ покладати права та обов'язки центральної МСЕК на підприємство, установу або організацію, що належить до сфери управління МОЗ, та має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

"Це дозволяє максимально швидко оптимізувати процес на центральному рівні", - підкреслили в МОЗ.

У відомстві додали, що алгоритм оскарження рішень МСЕК наразі не змінився.

"Якщо ваша справа була направлена на оскарження до центральної МСЕК, то її буде перенаправлено до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро. З вами звʼяжуться щодо розгляду і подальших дій, черговість розгляду буде збережена", - пояснили в МОЗ.

Також у МОЗ нагадали, що відомство розробило законопроєкт щодо трансформації процесів оцінки функціональності, встановлення інвалідності та ліквідації МСЕК, а також окремо зміни до Бюджетного кодексу України. Наразі він винесений на громадське обговорення. На початку жовтня законопроєкт був представлений на зустрічі з громадськими організаціями та експертами.

МОЗ, МСЕК
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